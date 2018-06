Alors que beaucoup de supporters du FC Barcelone rêvent de revoir Pep Guardiola sur le banc de touche, ce dernier s’est exprimé sur un possible retour à la Ciudad Condal dans un entretien accordé à TV3.

« En tant qu’entraîneur, c’est terminé, parce que je ne suis plus le même, et leur regard envers moi n’est plus le même », a expliqué le Catalan, qu’on ne devrait donc plus voir sur le banc du Camp Nou.