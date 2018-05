Volubile sur le réseau Twitter, l’attaquant belge de Chelsea, prêté au Borussia Dortmund cette saison, Michy Batshuayi a expliqué la raison pour laquelle il avait embrassé une carrière de footballeur. Enfin...si l’on veut.

« Certains joueurs le font pour l’argent, ou les titres, ou la gloire ... eh bien je le fais surtout pour ma carte FUT la saison prochaine merci @EASPORTSFIFA & ceux qui ont voté pour moi ! #TOTS # 94 # MB22 , » s’est-il fendu, sur le ton de l’humour, après avoir terminé dans le onze type de Bundesliga sur Fifa Ultimate Team (FIFA Ultimate Team est le mode de jeu dans lequel le joueur est amené à créer une équipe en utilisant des joueurs aléatoires matérialisés par des cartes), avec un score de 94.

Some players do it for the money, or the titles, or the glory... well I do it mostly for my FUT card next season thanks @EASPORTSFIFA & those who voted for me ! #TOTS #94 #MB22 pic.twitter.com/9KPCvlOFRw

