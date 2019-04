Vainqueur dans la douleur contre le Nîmes Olympique (2-1), l’Olympique de Marseille s’est donné un peu d’air et remonte provisoirement à la quatrième place de la Ligue 2. Pour autant, les Phocéens ont concédé un penalty pour une main de Boubacar Kamara et auraient pu en concéder un autre suite à une nouvelle main de Bouna Sarr.

Particulièrement friable dans ses derniers mètres, l’OM a concédé cinq penalties lors de ses quatre derniers matches (1 face au PSG, 2 contre Angers, 1 contre Bordeaux et 1 contre Nîmes) Pire, l’équipe de Rudi Garcia est la formation des cinq plus grands championnats qui a concédé le plus de penalties (11) et qui en a encaissé le plus (10).