En recrutant Neymar, le PSG aurait-il fait déjà oublier la disette de Zlatan Ibrahimovic en phases finales de Ligue des Champions ? Les amoureux du club peuvent le penser tant les statistiques du génie brésilien sont impressionnantes.

D’après Squawka Football, Neymar a été directement impliqué dans un but toutes les 92,1 minutes en Champions League, dans toute sa carrière européenne. En tout, l’ancien barcelonais a inscrit 22 buts dans cette compétition depuis qu’il la dispute en 2013.

Neymar has been directly involved in a Champions League goal once every 92.1 minutes in his career :

22

16

Always performs.

