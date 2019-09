Mardi soir, le LOSC retrouvait la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2012/2013. Et le club nordiste a mal débuté cette nouvelle campagne européenne puisqu’il s’est incliné lourdement (3-0) face à l’Ajax à l’occasion de la 1ère journée du groupe H.

Et une statistique vient appuyer les difficultés des Dogues en Coupe d’Europe. En effet, les pensionnaires stade Pierre-Mauroy n’ont pas gagné sur la scène européenne depuis 12 matches ! Opta nous apprend que les Lillois ont concédé six nuls et six défaites (tours préliminaires inclus). Les joueurs de Christophe Galtier devront mettre fin à la spirale négative contre Chelsea à l’occasion de la 2e journée, le 2 octobre prochain.

12 - Lille reste sur 12 rencontres sans succès en compétition européenne (6 nuls, 6 défaites – tours préliminaires inclus), soit la pire série de son histoire. Plafond. pic.twitter.com/MCcwbcfipO — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10