A l’aube des 1/8e de finale face à l’Argentine, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont bien évidemment très attendus. Les deux joueurs ont bien envie de réiterer leur performances de l’Euro 2016 où ils avaient inscrits 7 buts en 4 matches à élimination directe. C’est dire s’ils sont remontés comme des coucous à l’heure d’affronter l’Argentine de Lionel Messi. Leur équipementier Puma leur a d’ailleurs dédié une vidéo pour le moins originale invitant les sceptiques à se ranger derrière le talent et l’aura de ses deux piliers de l’Equipe de France. Pour en savoir plus cliquez ici.