Le divorce entre Neymar et le FC Barcelone semble acté. Après les tracts collés dans la ville de Barcelone « on recherche le traître » et l’opinion publique qui souhaite un départ du joueur à 80 %, les médias espagnoles dévoilent la photo d’une géante bâche publicitaire du Brésilien à Barcelone en train d’être... débâchée.

Ce mercredi 2 août, le joueur est passé par le centre d’entrainement du Barça afin de dire au revoir à ses coéquipiers. Le club a officiellement communiqué : il attend toujours de recevoir le montant de sa clause libératoire.