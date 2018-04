Accusé par Ibrahim Koné, actuel président de l’Etoile Sportive d’Abobo, d’avoir falsifié son identité, Lacina Traoré est revenu sur ces accusations dans L’Équipe. L’attaquant ivoirien qui aurait menti sur son âge (27 ans au lieu de 29 ans) et son nom (Lacina Traoré au lieu de Traoré Ménéné) a dénoncé ces allégations. Attristé par de telles déclarations, il a notamment mal perçu la partie où Ibrahim Koné a annoncé qu’il avait été enlevé à l’âge de deux ans.

Une remarque qu’il juge blessante vis-à-vis de ses parents : « C’est incroyable ! Mes deux parents sont encore en vie et ils m’ont donné cette identité. Il salit l’honneur de ma famille. Mes parents m’appellent tout le temps, ils veulent aller le croiser, mais ce n’est pas la situation. Le droit parlera et la vérité va triompher. Jamais je ne vais accepter ce qu’il a dit. Il ne peut pas me faire passer pour quelqu’un que je ne suis pas. »