Hier, à l’occasion de la deadline du mercato espagnol, le Français Loïc Rémy débarquait à Las Palmas. Libéré de son contrat avec Chelsea, l’international tricolore a paraphé un contrat de deux ans avec le club insulaire.

« Je suis très content de venir ici et j’espère faire de bonnes choses avec cette équipe en Liga. On m’a dit que c’est une équipe très technique et que le jeu est rapide. Je ne savais pas beaucoup de choses sur l’UD Las Palmas, mais Prince (Boateng) m’a dit de ne pas y réfléchir deux fois », a confié l’ancien de l’Olympique de Marseille.