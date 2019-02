Lassana Diarra (33 ans) n’est plus un joueur du PSG. Cette fois c’est Le Parisien qui transmet cette information, confirmant les récentes rumeurs à ce sujet, alors que la nouvelle n’a toujours pas été officialisée par le champion de France en titre.

Le milieu de terrain n’honorera pas ces derniers mois de contrat. Il a trouvé un accord avec son club et ne participait même plus aux dernières séances d’entraînement, préférant concentrer ses efforts sur le lancement de sa marque de boisson énergétique. L’international français sera resté un tout petit peu plus d’un an au PSG. Arrivé en janvier 2018, il aura été miné par des soucis au genou, ne disputant que 19 rencontres toutes compétitions confondues pour 12 titularisations.