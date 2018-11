En mai dernier, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid, après avoir remporté notamment trois Ligues des Champions consécutivement. Dans un long entretien accordé à l’hebdomadaire France Football, Laurent Blanc est revenu sur ce choix surprenant. Quand on lui demande s’il comprend ce départ par le haut de ZZ, sa réponse est claire.

« Non, pas par le haut. Par le très, très, très haut ! C’est immense ce qu’a fait Zizou. Quand on a vécu ce métier de l’intérieur, on peut le comprendre. Après, il faut avoir la moelle pour le faire. Il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs qui en sont capables. Il y a toujours des choses qui t’amènent à continuer... Mais Zizou avait les éléments en main, on l’a vu par la suite avec le Real », a-t-il déclaré sur son ancien coéquipier chez les Bleus.