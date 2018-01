Toujours sans club Laurent Blanc avait fait partie des anciens joueurs sélectionnés pour réaliser le tirage au sort de la Coupe du monde 2018. À moins de cinq mois du début de la compétition, le média russe Izvestia a demandé au champion du monde 1998 ses favoris pour la compétition : « Mon favori est le Brésil qui possède un bon alignement des planètes. Mais je mentionne aussi l’Argentine, car ils ont Lionel Messi. Victorieux lors des dernières éditions, l’Allemagne et l’Espagne ont de grandes chances de succès. Quant à la France, elle a une équipe capable de créer la surprise. »

Il s’est aussi exprimé sur le pays hôte, la Russie. Pour lui, la Sbornaia a un atout indéniable, son public et peut créer la surprise : « En 1998, nous n’étions pas considérés comme les favoris, mais un mois plus tard, tout le pays a célébré avec nous un triomphe. Peut-être que la Russie sera en mesure de surprendre toute la communauté du football cet été et même ceux qui n’y croient pas. »