L’Olympique de Marseille vient de frapper un joli coup... en interne. Comme annoncé dans un communiqué du club, Laurent Colette est le nouveau directeur général de l’OM. Il devient membre du comité exécutif du club dont il pilotera et coordonnera les travaux et reportera directement à Jacques-Henri Eyraud, Président du directoire de l’Olympique de Marseille.

Laurent Colette a un CV long comme le bras, puisqu’il a été l’un des principaux hommes de l’ombre du FC Barcelone (directeur marketing et commercial) et plus récemment de l’AS Roma.