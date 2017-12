Après un passage raté au Deportivo Alaves (deux matches), Enzo Zidane (22 ans) [s’est engagé à Lausanne, en Suisse. Dans les colonnes du site officiel du Lausanne-Sport, le président du club David Thompson s’est exprimé sur l’arrivée du fils de l’entraineur du Real Madrid qui portera le numéro 21 :

« Enzo est un vrai renfort pour le FC Lausanne-sport et ce transfert s’inscrit dans le vœu qui est le notre de renforcer la colonne vertébrale de l’équipe. Une colonne vertébrale autour de laquelle l’équipe doit continuer à se développer et à grandir. Comme je l’ai annoncé au moment du rachat du club au mois de novembre, nous voulions recruter des nouveaux joueurs. Enzo a du talentueux, il possède des caractéristiques similaires à son père. Il a été tout de suite réceptif au projet du club de retrouver prochainement le football européen. Je ne doute pas que Enzo sera un joueur important de l’équipe et qu’il sera accueilli comme il se doit pas ses nouveaux coéquipiers. Je me réjouis vraiment de le voir à l’œuvre sous le maillot du LS. »