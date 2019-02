On ne l’avait plus vu disputer 90 minutes complètes depuis le 4 mai dernier et un match contre Amiens. Mercredi soir, Layvin Kurzawa a officialisé son retour sur les terrains de la plus belles de manières en y inscrivant le premier but du succès parisien contre Montpellier (5-1).

Interrogé au sujet de son avenir, ce dernier a laissé planer le doute. « On en discute, après on verra. C’est vrai qu’on en a parlé avec le club, donc maintenant, on va voir ce qui va se passer », a ainsi déclaré Layvin Kurzawa dans Le Parisien. Pour rappel, l’ancien joueur de l’AS Monaco est sous contrat jusqu’en juin 2020.