Sous l’impulsion de Simone Inzaghi, la Lazio Rome réalise un exercice accompli - 4e de Serie A à la lutte pour une place sur le podium et quart de finaliste d’Europa League. Et grâce à ses bons résultats, l’écurie italienne aura un peu plus de marge de manoeuvre sur le marché des transferts.

Le Corriere dello Sport explique en effet que la formation romaine disposera de 65 M€ hors ventes pour mener son mercato estival. Le quotidien précise que ce chiffre pourrait augmenter en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions voire même exploser en cas de départ de Sergej Milinkovic-Savic, pour lequel la formation du président Claudio Lotito demandent au moins 100 M€.