Troisième journée de championnat en Italie, avec la Lazio qui accueille l’AC Milan, au Stade Olympique. Malgré les fortes pluies qui s’abattent sur l’Italie depuis plusieurs jours, et le report de la rencontre d’une heure, les débats devraient bien débuter à 16h. Après deux succès en ouverture, l’AC Milan new look tentera de faire la passe de trois et ainsi rester au contact de la Juventus et de l’Inter.

Avec près de 200 millions dépensés cet été, il n’est pas surprenant de voir de nombreuses recrues alignées cet après-midi, du côté du Milan. La révélation du début de saison, Patrick Cutrone, est alignée en pointe. En six apparitions en compétition (Serie A et Europa League) depuis le début de l’exercice (cinq titularisations), le jeune Transalpin a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Les compositions d’équipes

Le onze de la Lazio : Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic - Luis Alberto, Immobile

Le onze de l’AC Milan : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Bonucci, R. Rodriguez - Kessié, Biglia, Montolivo - Suso, Borini, Cutrone