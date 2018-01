Le 22 décembre dernier, le Corriere dello Sport a révélé que le Paris Saint-Germain était prêt à faire des folies l’été prochain afin de s’offrir le milieu serbe Sergej Milinkovic-Savic.On parlait d’une opération à 170 M€ pour le joueur âgé de 22 ans.

Quelques semaines plus tard, le président de la Lazio, Lotito, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur dans les colonnes du Corriere dello Sport. « Cela ne m’intéresse pas de savoir combien il vaut. Il n’est pas sur le marché. Il me ressemble, il a le même caractère : esprit de sacrifice et détermination. Quand son père l’a "convaincu" de parler avec la Fiorentina alors qu’il avait déjà un accord avec nous, il est arrivé et a expliqué : Je ne veux seulement que la Lazio. Cela dit tout pour moi ! »