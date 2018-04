Auteur d’un excellent exercice avec la Lazio - 11 buts en 39 matches - Sergej Milinkovic-Savic (23 ans) est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Manchester United, Real Madrid ou encore PSG, ça se bouscule au portillon pour le milieu de terrain serbe. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le Laziale a expliqué qu’il voulait se concentrer sur son équipe : « Tout le monde à sa version. Je ne pense pas à mon avenir du tout. »

Épanoui du côté du club romain, Sergej Milinkovic-Savic ne se voit pas partir et ambitionne de grandes choses : « Pendant que j’étais blessé, je réfléchissais à la façon de revenir sur le terrain dès que possible. Maintenant que j’ai récupéré, je peux me concentrer sur ce qui est important mes performances et mes résultats avec Lazio. La situation actuelle me fait comprendre que je n’ai pas à penser à d’autres options. Je veux rester avec mon club actuel afin que nous puissions nous qualifier pour la Ligue des Champions. »