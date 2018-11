Sur la pelouse du Stadio Olimpico, l’Olympique de Marseille a dit adieu à la Ligue Europa avec une nouvelle défaite contre la Lazio (1-2) ce jeudi soir. Définitivement éliminé de cette C3 à deux journées de la fin, le club phocéen en est désormais à quatre défaites d’affilée toutes compétitions confondues. Après la rencontre, Luiz Gustavo a livré ses premières impressions au micro de RMC Sport : « on est très déçus de sortir d’une compétition dans laquelle on était les finalistes la saison dernière. Maintenant, on a besoin de relever la tête, de continuer et se concentrer plus maintenant sur la Ligue 1 et les coupes que l’on va jouer. Parce qu’on a besoin de faire beaucoup mieux, parce que ça, ce n’est pas le meilleur niveau de l’Olympique de Marseille. »

Le milieu brésilien, capitaine ce soir puisque Payet a démarré la rencontre sur le banc, a ensuite évoqué les problèmes défensifs des siens. « C’est toujours pareil parce que normalement, on a besoin de tous défendre comme une équipe mais pour l’instant, on n’est pas à ce niveau-là et c’est pour ça que ce n’est pas sur une erreur individuelle qu’on prend un but. On a besoin de régler ça parce que si on défend tous ensemble, on peut arrêter un peu de prendre des buts », a lâché le joueur de 31 ans. Et avant de partir, l’ancien milieu de Wolfsburg a parlé de l’avenir : « on ne peut pas lâcher parce que c’est un moment difficile, où on a besoin de rester ensemble et oui, je pense qu’on va sortir de cette situation. On a besoin de montrer notre caractère, notre force, et il faut changer cette situation parce que ce sont nous sur le terrain qui allons changer cette situation. »