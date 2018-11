L’Olympique de Marseille est contraint à l’exploit sur la pelouse du stade Olympique de Rome, face à la Lazio, ce soir (18h55), à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Finaliste l’an dernier, toujours sans victoire dans cette nouvelle édition, l’OM sera éliminé en cas de nouvelle défaite face aux hommes de Simone Inzaghi. Des Italiens qui valideront leur qualification en 16es de finale en cas de succès.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia laisse Mandanda, Payet, Sarr et Mitroglou sur le banc, Amavi et Germain en tribune. Au coup d’envoi, c’est un 5-4-1 composé de Pelé dans le but, Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car et Ocampos en défense, Thauvin, Sanson et la paire Lopez-Strootman au milieu. Clinton N’Jie est aligné seul en pointe. Côté italien, le 3-5-2 est de mise, mais il y là aussi du changement. Derrière, très bon au Vélodrome, Wallace est accompagné d’Acerbi et de la nouveauté Luiz Felipe. Au milieu, Lulic et Lucas Leiva sont blessés et remplacés par Cataldi et Marusic. Milinkovic-Savic et Caceres débutent sur le banc, Berisha et Durmisi leur étant préférés. Devant, Immobile débute aux côtés de Joaquin Correa.

Les compositions d’équipes :

Lazio : Strakosha - Wallace, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi - J.Correa, Immobile

OM : Pelé - Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car, Ocampos - Thauvin, Sanson, Strootman, Lopez - N’Jie