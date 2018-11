Jeudi (18h55), la Lazio Rome accueille l’OM (à suivre en direct commenté sur notre live) dans le cadre de la Ligue Europa. Un choc décisif pour l’avenir des deux équipes dans cette compétition. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du club romain Simone Inzaghi s’attend à une confrontation pour le moins relevée.

« Je préfère rencontrer une équipe qui sort d’une victoire car quand vous venez de subir une série de défaites, vous cherchez toujours une réaction. L’OM est blessé et les garçons savent qu’ils feront face à un adversaire qui voudra faire un résultat, » confie Inzaghi. Ce dernier devra composer jeudi soir avec les absences de Lucas Leiva, Senad Lulic et Milan Badelj. En revanche le technicien transalpin récupère Danilo Cataldi et Alessandro Murgia.