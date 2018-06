West Ham a des ambitions élevées sur ce mercato estival. Si le club londonien est passé à côté de Javier Pastore qui s’est engagé avec l’AS Roma, il a pu enregistrer l’arrivée d’Issa Diop en provenance du Toulouse FC.

Et ces derniers ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Et une fois de plus, les Hammers s’apprêtent à mettre la main à la poche. Comme le rapporte Sky Sport Italia, ces derniers veulent s’offrir l’ailier Felipe Anderson. Le président de la Lazio Claudio Lotito a réclamé 50 M€ mais pourrait accepter une offre de 40 M€. Affaire à suivre.