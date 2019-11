Cinq journées ont été jouées dans cette phase de poules de la Ligue des Champions. Et on connaît déjà la moitié des équipes qualifiées pour le prochain tour de la compétition. Sans surprise, on retrouve les cadors du Vieux Continent avec un petit nouveau qui peu à peu consolide son nouveau statut en Europe, le RB Leizpig. C’est la première fois que les Allemands vont atteindre ce stade de la compétition.

La dernière journée, qui se disputera dans deux semaines, s’annonce passionnante. L’Inter et le Borussia Dortmund vont batailler à distance pour la deuxième place du groupe F, face au Barça et au Slavia Prague respectivement, avec les Milanais qui sont actuellement dauphins du leader catalan. Le groupe E peut aussi être très intéressant avec trois équipes qui peuvent encore finir en tête : Liverpool, Naples, et Salzbourg. Les Reds peuvent même être éliminés en cas de défaite face à Salzbourg et de bon résultat de Naples contre une équipe de Genk déjà hors du coup depuis longtemps.

Les équipes déjà qualifiées

Bayern Munich (premier de groupe)

FC Barcelone (premier de groupe)

Juventus (premier de groupe)

Manchester City (premier de groupe)

Paris Saint-Germain (premier de groupe)

RB Leizpig

Real Madrid

Tottenham