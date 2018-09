Transféré pour 28 M€ de Mayence au Borussia Dortmund cet été, Abdou Diallo a réalisé un bon début de saison dans la Ruhr, avec déjà un but en quatre matchs de Bundesliga. Invité sur la chaîne RMC Sport, le jeune défenseur français de 22 ans a évoqué son club formateur, l’AS Monaco, avec qui il a été sacré champion de France en 2017. Il a notamment comparé le public de la Principauté à celui des Borussen.

À Dortmund, c’est exceptionnel. Tu sors à l’échauffement, le stade est plein. À l’époque à Monaco, on s’amusait à compter le nombre de supporters de temps en temps (sourire). Mais c’est exceptionnel. Tu entends "Abdou", et tout le monde qui hurle "Diallo". Tu te dis "là, il ne faut pas que je me rate". Diallo aura l’occasion de retrouver son ancien club, mercredi, pour la 2e journée de Ligue des Champions au Signal Iduna Park (21 heures, à suivre sur notre live commenté).