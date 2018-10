Auteur d’une dixième victoires en autant de rencontres en Ligue 1 ce week-end face à Amiens (5-0), le Paris Saint-Germain retrouvait ce mercredi soir la Ligue des Champions. Après une défaite contre Liverpool (2-3) et un succès face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1), le club de la capitale accueillait le Napoli dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules. Pour cette partie au Parc des Princes, Thomas Tuchel alignait un 4-2-3-1 avec notamment Areola dans le but en l’absence de Buffon, suspendu, ou encore la doublette Marquinhos-Kimpembe en défense centrale. Côté italien, Carlo Ancelotti optait pour un 4-4-2 avec le duo Mertens-Insigne devant. Après une première percée de Mbappé (2e) et une volée de Cavani (7e), Mbappé retentait sa chance mais manquait le cadre (14e). Après un arrêt d’Ospina (18e), les Azzurri venaient créer le danger mais Mertens trouvait la barre transversale (24e) alors que Callejon tombait sur Areola (25e). Mais les visiteurs ouvraient la marque avant la demi-heure de jeu grâce à Insigne (29e, 0-1).

Surpris, les Parisiens réagissaient mais Ospina remportait son duel face à Mbappé (38e), alors qu’Insigne ne trouvait pas le cadre avant la pause pour le doublé (45e+1). Au retour des vestiaires, les joueurs de Thomas Tuchel cherchaient à égaliser. Après une occasion de Cavani, signalé en position de hors-jeu (50e), Meunier trouvait Ospina sur son chemin (52e). Et après une tentative de Mertens pour le Napoli (60e), les champions de France relançaient la rencontre. Sur un centre de Meunier, le malheureux Mario Rui envoyait le ballon au fond de ses filets sur un tacle (61e, 1-1). Après plusieurs minutes sans occasion, le Napoli créait la surprise en reprenant l’avantage. Après une tentative de Ruiz, Mertens devançait Marquinhos pour marquer à son tour (77e, 2-1). La rencontre n’était pas terminée et Neymar obligeait Ospina à sortir une belle claquette sur un coup franc (82e), mais les Parisiens ne trouvaient plus la solution, jusqu’à cette magnifique frappe de Di Maria. Servi à l’entrée de la surface, l’international argentin envoyait le ballon dans le petit filet d’Ospina (90e+3, 2-2). Le Paris Saint-Germain et le Napoli se quittaient donc dos à dos (2-2).