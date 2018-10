Hoffenheim-Olympique Lyonnais, voici l’une des rencontres qui se jouera demain en UEFA Champions League (match à suivre en live commenté sur notre site). Un match très important pour les Gones qui pointent en tête du groupe F (1 victoire contre Manchester City et 1 nul contre le Shakhtar Donetsk). En conférence de presse ce lundi, Bruno Genesio a évoqué le prochain adversaire de ses troupes. Une équipe allemande dont il se méfie.

« C’est une équipe qui joue dans un style différent du nôtre. Mais dans la philosophie de jeu, oui elle nous ressemble car c’est une équipe portée sur l’offensive (...) Je sais que c’est une équipe bien organisée, qui a beaucoup de qualités et qui met beaucoup de joueurs dans l’animation offensive. Elle n’a pas eu les résultats qu’elle aurait dû avoir lors des deux premières journées. On a aussi nos forces. On vient ici avec de l’ambition mais aussi avec le respect de cet adversaire (...) Sur ce qu’on a vu, ils jouent souvent avec 3 centraux, je dis bien 3 pas 5, avec des couloirs qui animent énormément le jeu offensif de cette équipe. J’ai un mot pour qualifier cette équipe. C’est transition. Elle est habile dans toutes les transitions, qu’elles soient défensives ou offensives ».