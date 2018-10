C’est un PSG plus que poussif et très décevant qui a arraché un match nul 2-2 grâce à Angel Di Maria face à une séduisante équipe du Napoli. Une fois encore, l’envie n’était pas au rendez-vous et de nombreux joueurs parisiens n’ont pas été au niveau. Une seconde contre-performance qui fait tache après le faux pas inaugural face à Liverpool (3-2).

Interrogé sur le plateau de RMC Sport, Christophe Dugarry s’est une fois de plus lâché sur le club de la capitale. À l’écouter, cette équipe n’est pas prête pour la Ligue des Champions. « On voulait un match plein de la part des Parisiens. Cette équipe n’est pas prête pour la Ligue des Champions. Elle n’est pas prête mentalement. Elle a des qualités techniques, c’est certain, mais elle n’est pas prête à se sacrifier, à faire les efforts. Elle n’est pas prête à se mettre le cul par terre comme on dit pour aller chercher des duels. Les Napolitains jouaient les duels comme s’ils jouaient leur vie. Elle n’est pas prête pour gagner la Ligue des Champions. Déjà pour sortir des poules, ça va être compliqué. » Les Parisiens devraient apprécier.