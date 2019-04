Mardi soir, Tottenham s’est imposé 1 à 0 face à Manchester City en Ligue des Champions. Une rencontre où Hugo Lloris a été précieux, lui qui a notamment arrêté un pénalty frappé par Agüero. Interrogé après la rencontre, l’international tricolore a réagi au micro de RMC. « On sait que si on veut proposer une belle opposition face à ces équipes comme Manchester City, il faut mettre de l’intensité, de l’agressivité. C’est ce qu’on a ait. Il y a eu des moments importants. On a su être solides et montrer de la personnalité. Ça joué en notre faveur ».

Il poursuit : « Je crois qu’à ce niveau, avant de penser à la tactique ou à la technique, il faut avant tout aller sur le terrain ensemble avec la même idée de jeu, être prêts à se battre sur chaque ballon comme si c’était le dernier. On a appliqué ce que voulait le coach. C’est sa victoire. On n’est qu’à la mi-temps. Il y aura un grand match à jouer là-bas ». Puis, il a évoqué le pénalty qu’il a stoppé : « Ça reste un fait de jeu et tant mieux il n’a pas marqué. Ça nous a permis de rester dans le match. S’il avait marqué, ça aurait été un tout autre match et scénario ». Enfin, concernant la sortie sur blessure de Kane il a précisé : « Il n’y a pas eu d’hésitation (pour sa sortie). A ce moment, on aurait pu plier lorsque notre meilleur joueur est sorti. Mais Lucas Moura a été fantastique. Il a eu une belle mentalité ».