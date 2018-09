Le choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain sera l’un des moments de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et pour l’occasion, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenu à envoyer ses encouragements au club de la capitale.

« Ce soir, nous sommes tous avec PSG qui joue un très grand d’Europe : Liverpool.Tous mes vœux de succès pour le PSG et le foot français. Un grand merci aussi à Nasser (Al-Khelaïfi) et Jean-Claude Blanc en mettant à disposition pour diagnostic son Head Groundsman (Jonathan) Calderwood ! Bravo et Merci »