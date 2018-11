Mardi soir, l’OL et Man City se sont quittés sur un match nul (2-2). Après la rencontre, Bruno Genesio a avoué être fier de ses troupes tout en étant forcément un peu frustré puisque son équipe n’est pas encore officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (voir vidéo). Son président, Jean-Michel Aulas, était aussi aux anges en zone mixte. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« Il faut être positif. On a fait un superbe match contre la meilleure équipe d’Europe. Il faudra en refaire un en Ukraine. Cela aurait été parfait avec la qualification mais le temps additionnel a permis à Donetsk de rester en course. Je retiens ce match magnifique. Le président de City a dit qu’il avait adoré cette équipe de l’OL. On a marqué 4 buts en deux matches alors qu’ils en ont pris que 5 en championnat. Il a manqué un peu de jambes ou de réflexion en fin de match. Il faut retenir le positif et dire bravo à Bruno et aux joueurs mais aussi à Cornet qui revient de je ne sais où. On est encore invaincus. Il faut garder la tête froide et se concentrer sur le match de Lille... On a demandé à ce que l’UEFA regarde ce qu’il se passe en Ukraine. C’est la crise dans ce pays. On n’a pas trop envie d’aller à Kharkov car il y a beaucoup d’insécurité. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. Il y aura des échanges avec l’UEFA pour que tout le monde soit en sécurité. Quoi qu’il arrive, on ira pour gagner. J’ai vu un stade ce soir tel que je l’avais rêvé. C’était une remarquable propagande pour le foot de haut-niveau. »