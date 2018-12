Après avoir réussi à battre Liverpool (2-1) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain ne veut pas gâcher son exploit demain face à l’Etoile Rouge de Belgrade (match commenté en direct sur notre site). Obligé de l’emporter ou de faire match nul pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale, le club de la capitale s’attend toutefois à vivre un match bien plus compliqué que le 6-1 infligé aux Serbes au Parc. Mais pour Julian Dralxer, si les Rouge-et-Bleu mettent autant d’intensité que face aux Reds, la qualification sera au rendez-vous.

« Je pense qu’on a montré qu’on pouvait se battre lors du second match contre Liverpool. Mais la Ligue des Champions est très importante parce que toutes les équipes sont de haut niveau, comme nous, et je pense que pour les matches comme ceux-là, vous ne gagnez pas en jouant qu’au football, vous devez vous battre. (…) Mais on a battu Liverpool à la maison et on a de très grands joueurs donc je suis sûr qu’on va gagner à Belgrade et se qualifier pour la suite de la compétition », a-t-il déclaré à Goal.