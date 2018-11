Avant la rencontre entre le Bayern Munich et le Benfica, l’Ajax Amsterdam se devait de l’emporter si le club néerlandais voulait rester en course pour la qualification en huitième de finale. Frenkie de Jong et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes, réduite à 10 après l’exclusion de Livaja pour une main dans la surface. Tadic (68e, 72e) est le seul buteur de la rencontre. L’Ajax se retrouve donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L’autre rencontre se jouait dans l’Est, en Russie plus précisément. Le CSKA Moscou accueillait dans son antre les Tchèques du Viktoria Plzen. En première période, Vlasic offrait l’avantage aux locaux (10e) grâce à un penalty. De l’autre côté, Prochazka en ratait un (44e) avant de se rattraper et de remettre les deux équipes à égalité (56e). En fin de rencontre, Hejda offrait la victoire à Plzen (81e). Les deux formations sont à égalité et la dernière journée les départagera donc pour savoir qui aura le droit d’être reversé en Ligue Europa.