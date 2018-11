Avant le choc de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, l’AS Monaco se déplaçait à Madrid pour y défier l’Atlético (groupe A). Déjà condamné, le club du Rocher voulait enchaîner après sa victoire contre Caen en Ligue 1 (1-0) et enregistrer un premier succès cette saison en C1. De son côté, le club madrilène devait assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Pour cette rencontre, Diego Simeone alignait un 4-4-2 avec les Français Lucas Hernandez, Lemar et Griezmann. Côté monégasque, Thierry Henry s’appuyait sur un 5-3-2 avec de nombreux jeunes. Et au bout de seulement deux minutes de jeu, les Colchoneros ouvraient la marque.

Pas attaqué à l’entrée de la surface, Koke déclenchait une frappe du droit qui terminait au fond des filets suite à une déviation de Badiashile (2e, 1-0). Et après une tentative de Lemar (8e), les locaux doublaient la mise. Après un excellent travail, Correa retrouvait Griezmann qui terminait le travail de l’extérieur du pied (24e, 2-0). En fin de première période, Badiashile voulait réduire l’écart mais sa tête fuyait le cadre (45e+1). Dans le deuxième acte, les Monégasques montraient un meilleur visage mais n’arrivaient pas vraiment à créer le danger, si ce n’est sur une tentative de Falcao (60e). Juste derrière, Benaglio sauvait les siens devant Griezmann (61e). Finalement, Falcao avait l’occasion de relancer l’ASM sur un penalty obtenu suite à une main de Savic, expulsé pour un deuxième avertissement (82e), mais l’international colombien manquait totalement son penalty, ne cadrant pas sa frappe (83e). Derrière, Tielemans butait par deux fois sur Oblak (87e, 89e). L’Atlético s’imposait donc 2-0 et validait son billet pour les huitièmes de finale. De son côté, l’AS Monaco voyait la 3e place s’envoler définitivement et terminera donc 4e du groupe.