Mise en cause par L’Équipe au sujet d’un possible trucage lors de son récent déplacement sur la pelouse du Paris SG (6-1, 2e journée de Ligue des Champions), l’Étoile Rouge de Belgrade vient de publier un communiqué officiel, relayé par le quotidien serbe Novosti notamment, pour démentir en bloc.

« L’Étoile Rouge de Belgrade, qui ressent de la colère et de l’incompréhension, rejette les écrits de l’équipe de presse française concernant le résultat du match du match contre le Paris Saint-Germain et l’implication de quiconque au sein du club dans de possibles actions irrégulières. L’Étoile Rouge insiste sur le fait que l’UEFA et les autorités d’enquête serbes et françaises compétentes doivent enquêter sur ces doutes jusqu’au bout et établir la vérité. Les technologies actuelles et divers autres mécanismes ont fait tellement de progrès qu’il est tout simplement impossible que ce cas éventuel reste obscur. L’Étoile Rouge s’attend à ce que la vérité à ce sujet soit faite le plus rapidement possible et à ce que tout doute sur la participation d’un membre de notre club à des actions inappropriées soit levé », peut-on lire sur le communiqué.