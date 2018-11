Après avoir remporté le duel lors de la première confrontation en terres mancuniennes (2-1), l’Olympique Lyonnais accueillait Manchester City au Groupama Stadium. Une rencontre décisive pour les deux formations, et pour laquelle Bruno Genesio misait encore sur une défense à cinq, alors que Depay et Cornet composaient le duo d’attaque rhodanien. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Les Lyonnais démarraient fort, avec deux énormes occasions de Depay et de Cornet (13e, 29e). Si les débats étaient équilibrés, c’est bien la formation de Genesio qui s’offrait les meilleures occasions, et Cornet, sur un retourné acrobatique, touchait la barre (43e).

En deuxième période, les Citizens revenaient bien dans la rencontre, et c’est sur un temps fort de City que les Lyonnais allaient pourtant marquer... Cornet décochait ainsi une superbe frappe, imparable pour Ederson (1-0, 55). Mais la joie lyonnaise allait être de courte durée, puisqu’Aymeric Laporte a rapidement égalisé, de la tête (1-1, 62e). La suite de la partie était assez équilibrée, avec des situations chaudes des deux côtés. Maxwel Cornet, étincelant ce soir, allait encore frapper, bien lancé par Depay (2-1, 81e), mais les Citizens allaient encore doucher les Lyonnais rapidement, avec ce but de Sergio Agüero de la tête sur un corner botté par Mahrez (2-2, 83e). Le score en est resté là. L’OL pensait être qualifié mathématiquement pour les huitièmes, mais ce but de Taison dans les arrêts de jeu a permis au Shakhtar Donetsk de l’emporter face à Hoffenheim. Les hommes de Genesio devront donc au moins tenir le nul en Ukraine lors de la dernière journée. Les Citizens eux sont qualifiés pour le prochain tour.