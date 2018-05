L’édition 2017/2018 de la Ligue des Champions s’est achevée samedi soir. Le précieux sésame est revenu au Real Madrid, vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la troisième fois d’affilée. Qui dit dénouement, dit forcément bilan. A cette occasion, les observateurs techniques de l’UEFA ont dressé l’équipe type de la saison. Il semblerait que ces derniers ont eu du mal à choisir, puisque cette équipe est composée de 18 joueurs, soit un onze titulaire et les 7 remplaçants.

Bien entendu, cette équipe est à forte connotation madrilène. On retrouve ainsi 8 joueurs de l’effectif du triple champion d’Europe en titre. Le finaliste Liverpool est logiquement récompensé également, avec la présence de trois joueurs. Pour le reste, malgré le fait que le parcours de certains se soit arrêtés plus tôt que prévu, ils ont également l’honneur d’y figurer (Messi, Chiellini, De Bruyne...).

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection ? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 27 mai 2018