Si Paris a déclenché à lui tout seul l’inflation des prix du marché des transferts cet été en recrutant Neymar pour 222 millions d’euros et Mbappé pour 180, le club de la Capitale en fait de même dans ses tribunes. A en croire une étude publiée ce mardi par Marca, les billets les plus chers pour cette phase de groupe de Ligue des Champions 2017-2018 se vendent pour le Parc des Princes.

Pour voir PSG-Bayern Munich, le 27 septembre, certains sésames se vendent 1492 €. Montant trois fois plus élevé que les places les plus chers du Camp Nou pour ces mêmes poules (340 €). Même un supporter n’ayant pas envie de vider son porte-monnaie devra débourser au minimum 130 € pour assister au match des Rouges et Bleus contre le club bavarois. Cette politique tarifaire est explicable : le club a besoin de recette pour rentabiliser au mieux les investissements de ses deux attaquants stars.