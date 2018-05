Le Real Madrid, tombeur de Liverpool (3-1) ce samedi en finale de la Ligue des champions, vient de remporter sa troisième coupe aux grandes oreilles d’affilée, la treizième de son histoire ! Quelques secondes après la remise du trophée, Zinedine Zidane est venu adresser plusieurs mots au micro de BeIn Sports.

« Forcément que là, ce soir, c’est un moment historique ! Faire trois fois d’affilée, c’est un truc de fou de vivre ça. (...) Même si de toute façon on y croit, quand on travaille fort avec une équipe comme ça on peut aller loin, mais c’est vrai que gagner trois fois d’affilée, c’est un truc de fou », a expliqué le technicien français à chaud. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur de 45 ans est rapidement revenu sur la victoire : « là, il faut profiter du moment, c’est fantastique ! »