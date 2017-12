Le Paris SG affrontera le Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous que Thiago Silva, défenseur central et capitaine du club de la capitale, a évoqué au micro de PSG TV. « C’est un tirage un peu particulier, entre deux grandes équipes qui ont l’ambition de gagner cette compétition. Le Real visera une troisième victoire consécutive, et nous une première. Ce sont deux beaux matches à jouer », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Tout le monde veut jouer des matches importants comme ceux-là. Les gens attendaient peut-être ce match un peu plus tard dans la compétition, et non en huitièmes de finale. C’est ainsi. Nous avons encore beaucoup de temps pour préparer ces deux matches. Il y en a beaucoup d’autres à jouer avant. Disputer le match retour à domicile a une grande importance. Après, cela dépendra également du match aller. Ce sera deux matches très compliqués, très serrés, jusqu’à la dernière minute », a-t-il conclu.