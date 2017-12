Si la rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est logiquement au cœur de tous les débats, ces huitièmes de Ligue des Champions nous réservent une autre belle affiche : le duel Barça - Chelsea, deux habitués de la compétition. Ernesto Valverde, l’entraîneur blaugrana, s’est exprimé sur ce tirage peu clément.

« C’est un tirage dur pour nous de par le niveau du rival. Mais on savait que rien n’allait être simple parce qu’il y avait de très bonnes équipes dans le chapeau. Chelsea est champion de Premier League. C’est une équipe physique et forte, avec un système très marqué tactiquement parlant, et très bien travaillé. Ce côté physique de la Premier League, ils savent s’en servir. Avec Morata ils gagnent en vitesse devant et Hazard est très bon entre les lignes », a ainsi expliqué El Txingurri à Barça TV.