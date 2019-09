Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a largement dominé le Real Madrid à l’occasion de la 1ère journée de Champions League (3-0). Mais ce match révèle une information pour le moins étonnante.

Comme nous l’apprend Opta, cette rencontre est la première en Ligue des Champions où les deux équipes comptent plus de joueurs de la nationalité de l’équipe adverse que de leur propre nationalité dans leurs 11 de départ. En effet, trois joueurs français étaient titulaires côté merengue (Varane, Benzema et Mendy) contre un seul chez les Rouge-et-Bleu (Kimpembe). Pour sa part, le club de la capitale a aligné deux Espagnols au coup d’envoi (Bernat et Sarabia) pour un seul côté Casa Blanca (Dani Carvajal).

