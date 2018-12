Cette saison, la VAR est en vigueur en Ligue 1. Il y a quelques jours, il a été annoncé qu’elle serait utilisée dès l’année prochaine en Premier League. Idem pour la Ligue des Champions. Puis finalement, la BBC avait révélé que l’UEFA voulait finalement l’introduire au cours de cette saison.. Et le média britannique avait vu juste. Ce lundi, le comité exécutif de l’UEFA a approuvé l’utilisation de la VAR en Champions League cette saison. « Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé, aujourd’hui à Dublin, d’introduire les arbitres assistants vidéo (VAR) dans l’UEFA Champions League à partir des huitièmes de finale, en février 2019 », peut-on lire sur le communiqué de presse.

« Lors de sa séance de ce jour à Dublin, en République d’Irlande, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’introduire les arbitres assistants vidéo (VAR) dans l’UEFA Champions League à partir des huitièmes de finale, en février 2019, suite aux tests technologiques réussis et à la formation des arbitres qui se sont déroulés au cours des derniers mois.Le Comité exécutif a en outre décidé d’utiliser les VAR lors de la finale de l’UEFA Europa League 2019 ainsi que lors des phases finales 2019 de l’UEFA Nations League et du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA.Comme cela avait été décidé lors de la séance de septembre du Comité exécutif de l’UEFA, les VAR seront ensuite utilisés dans l’UEFA Champions League 2019/20 à partir des matches de barrage, et lors de la Super Coupe de l’UEFA 2019. L’UEFA prévoit toujours d’étendre l’utilisation des VAR à l’UEFA EURO 2020, à l’UEFA Europa League 2020/21 (à partir de la phase de matches de groupe) et lors de la phase finale 2021 de l’UEFA Nations League ». Enfin, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré : « Nous sommes prêts à introduire les VAR plus tôt que prévu initialement, et nous sommes convaincus que l’assistance vidéo à l’arbitrage sera bénéfique pour nos compétitions, car elle apportera une aide précieuse aux arbitres et permettra de réduire les décisions incorrectes. »