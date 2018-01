L’UEFA a publié une mise à jour ce mardi de ses règlements pour la saison prochaine et cela pourrait favoriser la France. SFR Sport, qui a épluché le dossier, explique notamment que le 3e de Ligue 1 pourrait directement être qualifié pour la Ligue des Champions, en cas de circonstances favorables.

Dans les faits, si jamais en cette fin de saison le vainqueur de la C1 et le vainqueur de la C3 se qualifient en parallèle pour la Ligue des Champions par le biais de leur championnat, c’est le premier pays au classement UEFA qui n’a pas quatre équipes qualifiées en LdC (la France qui est 5e, ndlr), qui verrait automatiquement ses trois places débloquées pour la compétition. Exemple : Manchester City remporte la Premier League et la Ligue des Champions pendant que l’Atlético Madrid soulève la Ligue Europa en plus de terminer parmi les 4 premiers de Liga. A ce moment-là, le 3e de Ligue 1 n’aurait pas besoin de passer par un tour préliminaire et un barrage.