Coupable d’une "cravate" sur Mohamed Salah en finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos, s’est excusé sur les réseaux sociaux. Le défenseur madrilène a souhaité à l’Égyptien de rapidement récupérer de sa blessure.

« Le football t’enseigne le visage le plus doux à certains moments et le plus amer à d’autres. Tout d’abord, nous sommes partenaires. Récupère vite, Salah. L’avenir t’attend. »

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 mai 2018