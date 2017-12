Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vient de se terminer et on connaît désormais les dates des huit affiches de ce tour. Pour rappel, l’unique représentant français, le PSG défiera le Real Madrid (double tenant du titre).

Outre ce PSG-Real Madrid, deux autres grosses affiches seront à suivre de près à ce stade de la compétition. Le Chelsea d’Antonio Conte se frottera au FC Barcelone d’Ernesto Valverde et la Juventus Turin, finaliste en 2017, se jaugera à Tottenham.

Juventus (ITA) - Tottenham Hotspur (ENG) : 13 février (aller) et 7 mars (retour) (Bein SPORTS)

FC Bâle (SUI) - Manchester City (ENG) : 13 février et 7 mars (Bein SPORTS)

Porto (POR) - Liverpool (ENG) : 14 février et 6 mars (Canal+)

Real Madrid (ESP) - Paris Saint-Germain (FRA) : 14 février et 6 mars (Bein SPORTS)

Chelsea (ENG) - Barcelone (ESP) : 20 février et 14 mars (Bein SPORTS)

Bayern (GER) - Beşiktaş (TUR) : 20 février et 14 mars (Bein SPORTS)

FC Séville (ESP) - Manchester United (ENG) : 21 février et 13 mars (Canal+)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Roma (ITA) : 21 février et 13 mars (Bein SPORTS)