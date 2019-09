Hier soir, le LOSC retrouvait le chemin de la Ligue des Champions en se déplaçant sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Le résultat de ce match (défaite 3-0) n’a pas été la seule mauvaise nouvelle de cette soirée pour le club français. En effet, plus de 300 supporters lillois ont été interpellés avant le match par la police néerlandaise. Huit d’entre eux ont été placés en garde à vue, les autres étant relâchés au cours de la soirée. Une situation qui a fait réagir le LOSC qui vient de publier un communiqué s’adressant à ces personnes.

« Comme le club l’a plusieurs fois déclaré et répété, aucune tolérance ne peut être accordée aux individus auteurs de violences ou de comportements répréhensibles avérés [...] Un certain nombre de ces arrestations semblent avoir touché, sans distinction avec les auteurs des troubles constatés, des personnes non impliquées et victimes de ces incidents [...] Le LOSC déplore que des supporters innocents aient ainsi pu être les victimes collatérales de ces incidents et des agissements d’une minorité, et s’interroge sur la manière dont l’autorité a pu être utilisée et appliquée concernant ces personnes [...] Nous invitons les supporters concernés à se manifester auprès du responsable de la section avec laquelle ils ont effectué leur déplacement à Amsterdam », a expliqué le club lillois.

