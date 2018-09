Le 26 mai dernier, à Kiev, le Real Madrid a remporté la treizième Ligue des Champions de son histoire en disposant de Liverpool (3-1), la troisième consécutive. Sur leur site internet, les Merengues ont diffusé un reportage sur l’avant-match, « Au cœur de la treizième », durant lequel on entre dans le vestiaire de la Casa Blanca. Dans cette vidéo, on peut voir le discours de la star portugaise Cristiano Ronaldo, ultra motivé.

« C’est l’heure de gagner, pas de jouer. De gagner. Ne gaspillons pas. On sort pour les mordre. Dès la première seconde, on les mord, les gars. Allons faire l’histoire. Ça vaut la peine de se tuer pour écrire l’histoire, poursuit-il. Qu’on n’oublie pas ça. Jouer, gagner et faire l’histoire. » Entre-temps, le capitaine Sergio Ramos a aussi harangué ses coéquipiers. « Ils ne vont pas nous battre sur les cou... De la confiance. On a tout donné pour être là. On doit être fiers de nous, d’être arrivé ici. Allons montrer qui sont les meilleurs. Il faut le montrer sur le terrain. Il faut le vivre. On se vide. Si on ne peut plus, il y a des copains qui attendent. »