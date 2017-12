Manchester United a dû s’employer pour battre le CSKA Moscou à Old Trafford 2-1. Menés par un but de Dzagoev, les Red Devils ont retourné la situation grâce à Lukaku et Rashford.

Titulaire au milieu, Paul Pogba a réalisé un bon match. Surtout, il l’aura marqué de son empreinte avec ce dribble génial. Coincé le long de la ligne de touche, il parvient à se débarrasser de trois adversaires en s’emmenant le ballon avec l’aide du talon.