Battu par Manchester United (2-1) lors de son dernier match de Ligue des Champions, la Juventus veut se rattraper contre Valence. Les Bianconeri qui affrontent le Valencia CF demain doivent composer avec de nombreuses absences. Le milieu de terrain est particulièrement décimé.

Avec seulement Miralem Pjanic, Blaise Matuidi et Rodrigo Bentancur, Massimiliano Allegri est en déficit de milieux de terrain. Federico Bernardeschi pourrait donc dépanner à ce poste. Sami Khedira et Emre Can seront absents pour ce match.